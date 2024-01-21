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Пассажирский самолет с россиянами разбился в Афганистане. Он летел в Москву

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Предположительно, на борту находилось шесть человек

Пассажирский самолет с россиянами разбился в Афганистане. Он летел в Москву

В Афганистане разбился самолет индийской компании, который направлялся в Москву. О крушении сообщает агентство Aamaj News.

Как сообщает Росавиация, самолет Falcon 10 пропал с радаров вечером в субботу, 20 января. В это время судно летело над Афганистаном. По предварительным данным, в самолете находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. По данным ТАСС, на борту было двое россиян.

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Видео: Baza / T.me

Самолет направлялся по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Правительство Афганистана направило в регион группу для расследования обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, самолет отклонился от курса и врезался в гору Топхан в Ваханском районе. До крушения пилот сообщал о технических проблемах, передает Baza.

По данным 112, из-за встречного ветра у самолета закончилось топливо при входе в зону Таджикистана. Экипаж принял решение лететь на запасной аэродром в Душанбе. В 17:19 пилот доложил об отказе правого двигателя, через минуту отказал и левый двигатель. В 17:35 самолет пропал с радаров.

Взято Источник
21.01.2024

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