Он выполнял внутренний рейс

Пассажирский самолет компании Japan Airlines, следовавший из северного японского города Саппоро, загорелся при посадке в аэропорту Токио.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как пассажирский самолет двигался, а затем загорелся большим огненным шаром, после чего остановился, открыл аварийные трапы, и люди начали покидать борт.

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Видео: Раньше всех. Ну почти / T.me

Как сообщает телеканал NHK, на борту во время происшествия находилось порядка 400 человек. Пассажиры и члены экипажа эвакуированы.

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Видео: Раньше всех. Ну почти / T.me

Также телеканал сообщает, что в момент посадки пассажирский самолет JAL столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, на борту которого в момент столкновения было шесть человек. Только один из членов экипажа смог эвакуироваться.

Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа из горящего в токийском аэропорту лайнера.

Обновлено в 17:09 мск.

В результате происшествия погибло пять человек. Все погибшие находились в самолете службы береговой охраны. Они собирались вести гуманитарный груз в регионы Японии, пострадавшие от землетрясения.

Пассажиры и экипаж второго самолета — всего 379 человек — успели эвакуироваться.

Взято Источник

02.01.2024