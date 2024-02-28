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Пассажир рассказал, что происходило в самолете, с которого высадили экс-депутата АКЗС

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Из-за споров бывшего парламентария с экипажем и вызова полиции вылет задержали на полчаса

Пассажир рассказал, что происходило в самолете, с которого высадили экс-депутата АКЗС

Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com

Пассажир авиарейса Барнаул — Москва, с которого накануне ссадили экс-депутата АКЗС Артака Махсудяна, рассказал об инциденте. Как сообщает “КП-Барнаул”, мужчина рассказал, что из-за споров бывшего парламентария с экипажем и вызова полиции вылет задержали на полчаса.

“Когда зашел в салон и увидел этого человека, первой мыслью было: только бы он не со мной рядом сидел – такой уж он огромный казался. Потом, когда тучный мужчина сел в другом месте, я не позавидовал его соседям. Один аж в иллюминатор вжался. Вскоре началась в их крыле конфликт”, — рассказал пассажир.По его словам, стюардессы что-то говорили Махсудяну, а “этот крупный мэн шумел и бурчал в ответ”. Через некоторое время в салон вошли два полицейских с протоколами.

“Этот недовольный человек встал и ушел в сторону кабины пилотов. Там никого не дождался и уже более спокойный забрал вещи и вышел с полицейскими. Все эти разборки продолжались до получаса”, — сказал мужчина.Напомним, что сам Махсудян заявил, что собирается жаловаться на авиакомпанию “Победа” в МВД и прокуратуру.

Горняк22

Источник

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