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Пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, выплатят по 100 тысяч рублей

ГОРНЯК2201 mins

Глава “Уральских авиалиний” назвал это “компенсацией за испуг”

Фото: pxhere.com

Пассажиры самолета “Уральских авиалиний”, экстренно севшего в поле под Новосибирском, получат по 100 тысяч рублей. Об этом рассказал глава авиакомпании Сергей Скуратов.

Он заявил, что этот вопрос уже обсудили с представителями страховой компании и решили выдать пассажирам по 100 тысяч. Скуратов назвал это “компенсацией за испуг”.

Напомним, что Airbus летел из Сочи в Омск, в небе у него возникли проблемы с гидравликой. Пилоты перенаправили борт в Новосибирск, но из-за нехватки топлива были вынуждены садиться в поле.

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