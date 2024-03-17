Паспорт РФ Фото: "Толк"
Он пришёл к генконсульству России в Сиднее и заявил о том, что хочет получить российский паспорт и с удовольствием поучаствовал бы в выборах
Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван попросил президента России предоставить ему гражданство РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство. Ruptly.
Сам Иван Сырский проживает в Австралии.
“С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах <…>, но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином”, – заявил Сырский.
При этом просьбу он озвучил около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента.
Главнокомандующий на Украине сменился в начале 2024 года. Вечером 8 февраля Владимир Зеленский объявил об увольнении Валерия Залужного и назначил главкомом Александра Сырского.
Взято отсюда