Паспорт РФ Фото: "Толк"

Он пришёл к генконсульству России в Сиднее и заявил о том, что хочет получить российский паспорт и с удовольствием поучаствовал бы в выборах

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван попросил президента России предоставить ему гражданство РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство. Ruptly.

Сам Иван Сырский проживает в Австралии.

“С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах <…>, но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином”, – заявил Сырский.

При этом просьбу он озвучил около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента.

Главнокомандующий на Украине сменился в начале 2024 года. Вечером 8 февраля Владимир Зеленский объявил об увольнении Валерия Залужного и назначил главкомом Александра Сырского.

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