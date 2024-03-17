реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Пасынок главкома ВСУ попросил российское гражданство

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пасынок главкома ВСУ попросил российское гражданство

Паспорт РФ Фото: "Толк"

Он пришёл к генконсульству России в Сиднее и заявил о том, что хочет получить российский паспорт и с удовольствием поучаствовал бы в выборах

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван попросил президента России предоставить ему гражданство РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство. Ruptly.

Сам Иван Сырский проживает в Австралии.

“С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах <…>, но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином”, – заявил Сырский.

При этом просьбу он озвучил около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента.

Главнокомандующий на Украине сменился в начале 2024 года. Вечером 8 февраля Владимир Зеленский объявил об увольнении Валерия Залужного и назначил главкомом Александра Сырского.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Алтайском крае рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на трассе

В Алтайском крае рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на…

Утром 17 марта в Немецком национальном районе перевернулся рейсовый автобус…

В еще одном парке Барнаула проводили Масленицу

В еще одном парке Барнаула проводили Масленицу

В барнаульском парке «Юбилейный» жители микрорайонов решили сами организовать для…

В Алтайском крае Масленица пришла на выборы

В Алтайском крае Масленица пришла на выборы

Масленица пришла на избирательные участки. Масленица на выборах. В Алтайском…

В еще одном парке Барнаула проводили Масленицу

В еще одном парке Барнаула проводили Масленицу

В барнаульском парке «Юбилейный» жители микрорайонов решили сами организовать для…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp