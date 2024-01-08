Патриарх Кирилл: христианство на теряющем веру Западе сменяет другая религия

Христианство на Западе сменяет другая религия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что на Западе место христиан занимают “представители другой монотеистической религии”, а храмы в лучшем случае становятся мечетями, а в худшем – увеселительными заведениями, так как западное общество “теряет веру”. Об этом сообщает РИА Новости.

“Сегодня мы можем свидетельствовать о каких-то почти чудесных событиях в нашей церковной жизни. Строятся новые храмы, реставрируются храмы старинные, и все это сопровождается обновлением нашей духовной жизни, ведь храмы наполняются народом… Происходящее сегодня в России — это очень сильный сигнал всему миру, особенно западному миру, богатому, комфортному, но теряющему веру настолько, что место христиан занимают сегодня представители другой монотеистической религии. В лучшем случае закрытые христианские храмы передаются под мечети; а в худшем там создаются рестораны, кафе, увеселительные заведения”, – отметил патриарх.

Патриарх Кирилл отметил, что “подлинного воцерковления всего нашего народа еще не произошло”.

Напомним, что Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Отмечают праздник 7 января.

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Взято отсюда