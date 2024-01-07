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Патриарх Кирилл: нельзя отталкивать людей, покинувших Россию и осознавших ошибку

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Патриарх Кирилл: нельзя отталкивать людей, покинувших Россию и осознавших ошибку

Об этом он заявил в рождественском интервью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью заявил, что Россия не должна отвергать покинувших ее людей, если они поняли, что совершили ошибку, сообщает РИА Новости.

– Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу, – сказал он.

При этом патриарх подчеркнул, что вопросы вовлеченности этих людей в преступные действия священнослужителя не касаются.

– Я говорю, обращая внимание на то, что среди них есть люди вполне достойные, которые ошиблись, или испугались, или действительно попытались найти в жизни что-то для себя более удобное, комфортное, но были посрамлены на этом пути. И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их, – заключил он.

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Взято отсюда

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