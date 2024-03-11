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Патриарх Кирилл рассказал, спасет ли душу поедание блинов на Масленицу

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Блины – это особое развлечение в преддверии поста

Патриарх Кирилл рассказал, спасет ли душу поедание блинов на Масленицу

Блины на тарелке / Фото: unsplash.com

Патриарх Кирилл заявил, что поедание блинов в Масленицу не отразится на спасении души, пишет РБК.

“Наши национальные традиции в преддверии поста включают и особые развлечения, и особую пищу, в том числе блины. Исполняем мы эти традиции или не исполняем – на нашем спасении это не отразится”, – обратился патриарх к верующим.

Он также подчеркнул, что следует разумно провести предстоящую седмицу – с пользой для души и тела.

Напомним, Масленица началась в понедельник, 11 марта, а закончится в воскресенье, 17 марта. Amic.ru рассказал, что принято делать в первый день масленичной недели.

Ранее рассказали о жительнице Омской области, которая подавилась насмерть блином на Масленицу, участвуя в конкурсе по их поеданию на скорость.

горняк

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