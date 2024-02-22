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Патриарх Кирилл: священники не вправе лишать причастия участников СВО

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Патриарх Кирилл: священники не вправе лишать причастия участников СВО

В пример патриарх привел Александра Невского, который причастился после Ледового побоища

Священники не вправе лишать причастия военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, о чем пишет ТАСС.

В качестве примера он привел святого благоверного князя Александра Невского, который причастился после Ледового побоища.

“Не возникала проблема в отношении Александра Невского после Чудского сражения – допускать его к причастию или не допускать”, – напомнил патриарх, отвечая на вопрос священника о возможности временно не допускать военных к причастию “по причине их участия в убийствах в недавнем прошлом”.

Ответы патриарха на вопросы духовенства Московской митрополии опубликованы на сайте Русской православной церкви.

В свою очередь архиереи Русской православной церкви подтвердили возможность и необходимость причащения участников СВО. Ограничения накладываются только в случае совершения воинских преступлений и в других “особых случаях”.

Патриарху Кириллу пришлось выступить с разъяснениями, поскольку некоторые клирики и верующие высказывали сомнения относительно возможности причащения участников боевых действий, в том числе ссылаясь на 13-е правило святителя Василия Великого, который советовал в течение трех лет не допускать к причастию воинов как “имеющих нечистые руки”.

Протоиерей Димитрий Пашков отметил, что это “не императив, а рекомендация”. Он также напоминал о первом правиле Афанасия Александрийского, который подчеркивал, что “убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно”, при этом не связывая это с допустимостью причастия.

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Взято отсюда

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