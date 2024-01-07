Патриарх призвал прощать россиян, кто уехал из страны и осознал ошибку

Фото: patriarchia.ru

В рождественском интервью патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не отталкивать покинувших страну людей, осознавших ошибку

Патриарх Кирилл сказал он в рождественском интервью телеканалу “Россия 1”, что Россия не должна отвергать покинувших ее людей, если они поняли, что совершили ошибку. На это заявление обращает внимание РИА Новости.

“Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины.

Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу”, – сказал патриарх Кирилл.

Патриарх отдельно подчеркнул, что вопросы правоохранителей о степени вовлеченности этих людей в преступные действия не касаются священнослужителя. По его мнению, среди уехавших из страны есть “люди вполне достойные, которые ошиблись, или испугались”.

“И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их“, – считает патриарх.

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости республики алтай банкфакс ,