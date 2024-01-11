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Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

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С ней актер встретил Новый год и Рождество

11 января 2024, 16:2718Написать комментарий

Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

Актер Павел Деревянко — звезда сериалов «Домашний арест» (16+) и Беспринципные (18+), впервые показал свою новую девушку. Красотка появилась в его соцсетях сегодня.

Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

Новая девушка Павла Деревянко занимается пошивом одежды для бизнеса и спорта и разрабатывает фирменный мерч на заказ. Также возлюбленная актера воспитывает двоих детей.

Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

Павел Деревянко еще не появлялся с новой девушкой на мероприятиях. Неизвестно, как долго они встречаются, но Новый год и Рождество пара провела вместе.

Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

Павел Деревянко впервые показал свою новую девушку — любуемся фото сногсшибательной красотки

За последние годы Павла Деревянко замечали со множеством спутниц. После развода с женой Дарьей Мясищевой, с которой Деревянко прожил в браке 10 лет, актер создавал иллюзию счастливой холостяцкой жизни, однако затем в интервью признавался, что расставание далось ему очень тяжело.

— Последний раз жесткая депрессия меня накрыла позапрошлой осенью. Формальной причиной стало расставание с Дашей, но меня «разматывало» всё сильнее, и я начал понимать, что причина в чем-то другом, — передает слова Павла Деревянко издание Men’s Health.

Актер даже сходил на сеанс к психологу, который посоветовал Деревянко пропить курс таблеток. Но вместо этого звезда «Домашнего ареста» отправился в деревню.

Взято Источник
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