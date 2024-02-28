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Паводок в Алтайском крае может начаться в конце марта

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Специалисты допускают, что ситуация может сильно осложниться погодой

Паводок в Алтайском крае может начаться в конце марта

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вскрытие рек бассейна Оби в Алтайском крае начнется уже в конце марта, заявили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, проходившей в Бийске. За последние годы при этом самым ранним началом ледохода считается 1 апреля, сообщает правительство региона.

Руководитель бийского филиала краевого Гидрометцентра Юрий Вдовин сказал, что снегозапасы в бассейне Бии уже составили 60% от многолетней нормы. Однако показатель может еще измениться по мере выпадения снега.

При этом обильные продолжительные осадки и теплые ночи могут значительно осложнить паводковую обстановку, добавил начальник бийского УГОЧС и ПБ Дмитрий Сдобин.

Тем не менее на этот случай в городе готовы развернуть шесть пунктов временного размещения, а в целом на борьбу со стихией власти Бийска заложили более 7 млн рублей.

Ранее сообщили, что в Барнауле подготовка к паводку начнется раньше обычных сроков из-за аномальных условий нынешней зимы, которые могут негативно повлиять на прохождение ледохода. На противопаводковые мероприятия в пригороде потратят 614 тысяч рублей.

новости Локтевский

Источник

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