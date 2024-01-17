Пчеловоды, пострадавшие после химобработки полей, получат компенсацию

Бийский районный суд удовлетворил их требования и взыскал в пользу 8 пасечников более 7 млн руб.

В июле 2022 года в окрестностях села Шебалино насекомые погибли у 13 пчеловодов, но в суд из них обратились не все. В случившемся тогда обвинили местное хозяйство «Маяк», которое нарушило правила обработки полей химикатами. Руководитель сельхозпредприятия вину отрицал. Но экспертизы выявили обратное. Решением суда остались недовольны обе стороны. Ответчик считает сумму ущерба, а это свыше 7 млн руб., слишком большой. Истцы, напротив, настаивают на выплате им 10 млн. Пчеловоды намерены подать новый иск уже в краевой суд.

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

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