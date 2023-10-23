Банкротство Фото: pixabay

Согласно материалам обращения в краевой арбитражный суд, компания якобы имеет достаточно крупные обязательства перед предпринимателем из наукограда

Бийский предприниматель Алексей Даньшин обратился в арбитражный суд Алтайского края с требованием признать банкротом компанию “Прометей”, отметившуюся в целом ряде скандалов. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Поводом для требований стали неисполненные обязательства на сумму свыше 4,1 млн рублей. Однако, как они возникли, на данный момент неизвестно. Сам же Алексей Даньшин, по данным из открытых источников, возглавляет две бийских организации: “СМК”, производящую паровые котлы и занимающуюся в том числе разборкой и сносом зданий, а также “Метрон”, чья сфера деятельности – сантехнические работы.

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город горняк

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