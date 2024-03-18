Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Владимир Путин высказался об умершем в тюрьме оппозиционере Алексее Навальном*. А Дмитрий Песков заявил, что супруга политика могла приехать в Россию и проститься с мужем, но не сделала этого

Владимир Путин накануне сделал несколько заявлений об Алексее Навальном*. Об умершем оппозиционере действующий президент высказался во время посещения своего избирательного штаба.

Что сказал Владимир Путин об Алексее Навальном

Президент РФ Владимир Путин назвал Алексея Навального по фамилии, выразил сожаление и заявил, что его смерть является печальным событием. По словам Путина, он был согласен на обмен Алексея Навального* “на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах”, пишет ТАСС.

“Я вам скажу, это будет так неожиданно: за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. <…> Вы можете мне поверить, можете – нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: “Я согласен!” – сообщил Путин на пресс-конференции.

Он отметил, что был согласен только при одном условии: чтобы после обмена Навальный не возвращался в Россию.

Что сказали в Кремле о Юлии Навальной

Вдова Алексея Навального Юлия могла приехать в Россию и увидеть мужа, но она предпочла остаться за рубежом, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Также он подчеркнул, что заявление Путина о готовности обменять Навального “показывает его открытость”, он “действительно был готов сделать это”.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в ЯНАО. По данным ФСИН региона, после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб.

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Взято отсюда