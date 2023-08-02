Печальные новости с водоемов

Друзья, провожая еще один летний месяц, хочется напомнить, что лето – это не только радостная пора, а еще и период, когда чаще всего приходят плохие вести с водоемов. В последние дни трагическая статистика ухудшилась. Каждую неделю летнего месяца водолазы Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ ищут утонувших.

Неделя только началась, а у нас уже двое погибших на водоемах. Трагедии произошли в Каменском районе на реке Поперечная и озере Обское, погибли 58-летний мужчина и 36-летняя женщина.

Всего с 1 июня 2023 года на водоемах Алтайского края погибли 23 человека, четверо из них дети.

Основная причина гибели людей – купание в неорганизованных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.

©Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ