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Печальные новости с водоемов

редактор01 mins
Печальные новости с водоемов

Друзья, провожая еще один летний месяц, хочется напомнить, что лето – это не только радостная пора, а еще и период, когда чаще всего приходят плохие вести с водоемов. В последние дни трагическая статистика ухудшилась. Каждую неделю летнего месяца водолазы Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ ищут утонувших.

Неделя только началась, а у нас уже двое погибших на водоемах. Трагедии произошли в Каменском районе на реке Поперечная и озере Обское, погибли 58-летний мужчина и 36-летняя женщина.

Всего с 1 июня 2023 года на водоемах Алтайского края погибли 23 человека, четверо из них дети.
Основная причина гибели людей – купание в неорганизованных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.

©Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

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