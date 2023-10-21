Педагогический университет отмечает 90 лет со дня образования

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Алтайского государственного педагогического университета, прошло сегодня в концертном зале «Сибирь».

Со значимой датой сотрудников, ветеранов, студентов и выпускников вуза поздравили Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

Почетные гости вручили сотрудникам вуза государственные и краевые награды, а также почетные знаки вуза «Учитель учителей» и удостоверения «Почетный профессор».

Выступая перед аудиторией, спикер краевого парламента отметил, что одной из отличительных особенностей первого вуза Алтайского края в том, что он был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

«В Алтайском крае более 1000 школ, более 700 детских садов. Боле 80% педагогов, работающих там – это выпускники нашего педагогического университета», – рассказал он.

Спикер напомнил, что за 90 лет существования вуза было подготовлено более 70 тысяч педагогов.

«Сегодня перед нашим обществом, перед государством стоит очень важная задача: определить дальнейшее развитие нашей страны, ее регионов, в том числе, Алтайского края. Воплощать все это будут наши будущие поколения. Право и ответственность подготовить будущие поколения предоставлено нашим педагогам и наставникам. Еще большая ответственность – подготовить этих учителей и наставников – предоставлено именно вам. И вы справляетесь с этой задачей с честью. Огромное вам за это спасибо и искренние слова благодарности», – отметил в своем выступлении Александр Романенко.

Барнаульский учительский институт был учрежден 1 сентября 1933 года. Сейчас в главном педагогическом вузе региона обучают более 7 тысяч студентов по 95 основным образовательным программам высшего образования уровня бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации. Обучение построено на базе семи институтов, в том числе известного Лингвистического института, а также Института физкультуры и спорта, выпускниками которого стали многие известные алтайские спортсмены.