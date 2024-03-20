«Педдебют – 2024»: конкурсанты представили педагогический опыт

Во вторник, 19 марта, в барнаульской школе № 53 с углубленным изучением отдельных предметов прошло первое конкурсное испытание «Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» номинации «Педагогический дебют» конкурса «Учитель года Алтая». Член жюри, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования Алтайского института развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова, учитель начальных классов барнаульской гимназии № 45 Мария Андрияшина: – Все конкурсанты очень интересные, яркие личности. У кого-то легко получилось представить опыт своей работы, а для кого-то публичное выступление стало настоящим испытанием. Учитель физической культуры школы № 15 города Новоалтайска Софья Сорокина во время выступления поделилась, как использует приемы нейроизкультурыв педагогической деятельности. Нейрофизкультура помогает учащимся стимулировать развитие мыслительной деятельности, улучшить память и развить способности к быстрому воспроизведению информации, снижает утомляемость на занятиях и уроках, повышает работоспособность и другое. Как во внеурочной деятельности развивает ИКТ-компетентности младших школьников рассказала учитель начальных классов Боровихинской школы с. Боровиха Первомайского района Кристина Жумаева. Она применят средства ИКТ на классном часе «Разговоры о важном», в работа кружков «Кем быть» и «Функциональная грамотность», на курсе внеурочной деятельности «Занимательная математика», в студии «Мое творчество», а также в центре «Точка роста», где ведет «Клуб будущих программистов». В своей работе педагог уделяет внимание тому, какой тип восприятия у учащегося (кинесетик, аудиал или визуал) и подбирает с учетом этого формы работы. Учитель истории и обществознания Приозерной школы филиала Усть-Калманской школы Сергей Густакашин поделился опытом применения мнемотехники при изучении дат на уроках истории. Используя специальные приемы, которые с помощью ассоциаций помогают лучше запоминать информацию. Педагог пояснил, что совпадение выступов костяшек с месяцами относится к «житейской мнемотехнике». Также он рассказал, как в своей работе применяет цифро-буквенный алфавит. Как замотивировать к изучению «царицы наук» учащихся 5-6 классов в своем выступлении раскрыла учитель математики школы № 15 с углубленным изучением отдельных предметов г. Заринска Татьяна Злобина. Своих учеников педагог удивляет математическими фокусами, дает им задание найти ошибку (применяет софизмы), создает для них проблемные ситуации, обращается к их жизненному опыту, включает в уроки ролевые и деловые игры, дает решать нестандартные задачи на смекалку и логику (упражнение со спичками, заполнение магического квадрата, задачи «на разрезание) и другое. Учитель информатики барнаульской школы № 134 Анастасия Лоткова сообщила, что применяет в своей педагогической деятельности дополненную реальность. К примеру, педагог разработала для уроков информатики рабочие листы с применением этой технологии. Ее опыт опубликован в научном сборнике. Метод обратной связи использует в работе учитель начальных классов барнаульской школы № 137 Анастасия Рычкова. К инструментам этой методики относят «Показательный ответ», «Защитный лист», «Щадящий опрос», «Идеальный опрос» и «Взаимовопрос». Также педагог применяет в первом классе технологию «сигнальные карточки» (учащиеся отмечают, как усвоили тему), во втором – мобильный телефон (учащиеся в конце урока пишут об усвоенном материале родственникам или друзьям), в третьем технологию «литературный критик» и тематический отчет, а в четвертом – тест-коррекция и «Идеальный опрос». Кроме того, конкурсантка использует метод обратной связи при работе с родителями. Учитель истории и обществознания барнаульской гимназии № 22 Алёна Воробьевав педагогической деятельности использует приемы развития слуховой памяти через технологию мнемоники. Ее приемы – рифмование созвучия, связка, звуковые ассоциации. С помощью наложения информации на мелодию и рифму учащимся легче ее запомнить. Учащиеся педагога поют песни, частушки и читают реп. В публичном выступлении учитель истории и обществознания Белокурихинской школы № 2 Михаил Харитонов рассказал о том, как применяет наглядное обучение на уроках истории. Среди его инструментария – работа с иллюстрациями, плакатами, меловыми рисунками. Учитель изобразительного искусства школы № 17 г. Бийска Ксения Клокова применяет на своих уроках арт-технологии – арт-ИЗО и арт-лепку. К методам этой технологии относятся «Рисование эмоций», «Кляксы», «Пластилинография» и другое. Для учащихся молодой педагог разработала альбом «Картинная галерея: смотрю, чувствую и … рисую» с различными заданиями, связанными с изобразительным искусством. Завершило конкурсное испытание выступление учителя истории и обществознания гимназии № 3 города Рубцовска Анастасии Вышарь. Она представила элементы музейной педагогики как средство мотивации обучающихся на уроках истории и во внеурочной деятельности. Молодой педагог рассказала о школьном музее, который пополняют экспонатами ее ученики. Педагог использует музейные экспонаты на уроках для наибольшего погружения обучающихся в тему. Также она рассказала, что в их музее есть экспозиция, посвященная выпускникам школы, погибшим на специальной военной операции. Член жюри, директор барнаульской школа № 53 Юлия Галкина поделилась впечатлениями от конкурсного испытания: – Если было бы нужно обозначить этот день, я бы обозначила его как день открытий и знакомства с потрясающими коллегами, которые уверенно делают первые шаги в системе образования Алтайского края. Они все такие разные, но ими двигает одна сила – любовь к своей профессии. Это место силы людей, которые сознательно пришли в профессию и, наверное, в ней останутся на долгие годы, если не навсегда. Я горжусь молодыми специалистами и считаю, что будущая система образования за ними. Для себя отметила многие приемы, связанные с обратной связью, музейной педагогикой и информационными технологиями. 20 марта, конкурсантам предстоит испытание «Урок», которое пройдет в барнаульской школе № 53. Источник: Алтайский институт развития образования #АлтайскийКрай #образование22

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