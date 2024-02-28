Педиатр перечислил блюда, которыми не стоит кормить детей

Фото: unsplash.com

Медики советуют приучать ребенка к общему столу после того, как ему исполнится год. Однако речь идет о домашней еде в концепции правильного питания, а не о всех блюдах

Из детского меню стоит убрать жареные и жирные продукты, а также газировку и соусы, заявила педиатр, гастроэнтеролог и ведущий эксперт Роспотребнадзора Юлия Зотова, сообщает sovainfo.ru .

“Тяжелые жиры из свинины, баранины, утки, гуся детский организм пока не готов переваривать – они могут вызвать расстройство желудка“, – объяснила она.

Медик также отметила, что в корочке блюд, приготовленных на сковороде в масле, много токсических веществ, которые раздражают слизистую оболочку желудка. При этом по ее словам, не стоит и перебарщивать со сладостями и свежей выпечкой, которые неблагоприятно влияют на нормальное функционирование ЖКТ.

Кроме того, специалист посоветовала не давать детям соленья, консервированные продукты, а также блюда с большим количеством специй, ведь они вредны для почек и сердечно-сосудистой системы.

Не полезны для ребенка, как подчеркивает врач, и полуфабрикатах промышленного производства. Эксперт порекомендовала готовить блинчики, пельмени и котлеты самостоятельно.

Юлия Зотова также добавила, что некоторые продукты являются сильными аллергенами и от них лучше отказаться хотя бы до 3 лет. Речь идет о шоколаде, морепродуктах, красной рыбе, дыне, икре лососевых рыб, цитрусовых и орехах.

Ранее врачи назвали любимую еду, которая бьет по здоровью и повышает риск рака. По словам специалистов, любители жареного подвергают особой опасности свой ЖКТ.

Взято отсюда.

новости республики алтай , алтай новости происшествия ,