20.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Педофил совращал подростков в Алтайском крае
Спорт
Барнаульская боксерша Анастасия Грибанова стала победительницей на Всероссийских соревнованиях в Москве
Политика
В АКЗС прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2024 год и ближайшую трёхлетку
Образование
В Шипуновском районе администрация не принимает здание, которое жители приспособили под школу
Здоровье
Быть хорошим наставником – значит суметь стать примером для своих учеников
Здоровье
В филиале барнаульской поликлиники №1 продолжаются аварийно-восстановительные работы

Коллекция категорий

Бизнес207 Новости
Здоровье471 Новости
Новости Алтай2105 Новости
Новости Горняк234 Новости
Образование241 Новости
Общество480 Новости
Объявления82 Новости
Политика453 Новости
Спорт266 Новости
Платим за интересные новости!

Педофил совращал подростков в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Бийске осудили мужчину, который переписывался в социальных сетях с подростками, обменивался с ними порнографическими снимками, а с некоторыми даже вступал в сексуальную связь.

Коллеги и не подозревали, что 36-летний мужчина имеет нездоровый интерес к детям. Напротив, его описывают как симпатичного мужчину, на странности которого ничто не намекало.

Меж тем бийчанин активно вел переписку в соцсетях – и с мальчиками, и с девочками. Многие их них соглашались на то, чтобы по просьбе мужчины прислать ему свои интимные фото.

В ходе переписки у них возникали доверительные отношения и он предлагал им совершать различные сексуальные действия, в том числе присылать ему свои фотоизображения и сам присылал изображения порнографического характера, – рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Этим дело не ограничивалось. Доказано, что с одним из подростков мужчина не раз вступал в сексуальную связь, приглашая мальчика к себе в квартиру. Сам бийчанин утверждал, что не знал, сколько на самом деле лет ребенку, однако следствие установило, что тот сам называл свой возраст в переписке.

На допросах обвиняемый говорил, что к развратным действиям его подтолкнуло любопытство. Следующие пять с половиной лет он проведет в колонии строгого режима.

©Бийский рабочий

безопасность #дети

Добавить комментарий

Похожие новости