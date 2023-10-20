Педофил совращал подростков в Алтайском крае

В Бийске осудили мужчину, который переписывался в социальных сетях с подростками, обменивался с ними порнографическими снимками, а с некоторыми даже вступал в сексуальную связь.

Коллеги и не подозревали, что 36-летний мужчина имеет нездоровый интерес к детям. Напротив, его описывают как симпатичного мужчину, на странности которого ничто не намекало.

Меж тем бийчанин активно вел переписку в соцсетях – и с мальчиками, и с девочками. Многие их них соглашались на то, чтобы по просьбе мужчины прислать ему свои интимные фото.

В ходе переписки у них возникали доверительные отношения и он предлагал им совершать различные сексуальные действия, в том числе присылать ему свои фотоизображения и сам присылал изображения порнографического характера, – рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Этим дело не ограничивалось. Доказано, что с одним из подростков мужчина не раз вступал в сексуальную связь, приглашая мальчика к себе в квартиру. Сам бийчанин утверждал, что не знал, сколько на самом деле лет ребенку, однако следствие установило, что тот сам называл свой возраст в переписке.

На допросах обвиняемый говорил, что к развратным действиям его подтолкнуло любопытство. Следующие пять с половиной лет он проведет в колонии строгого режима.

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