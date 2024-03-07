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Пекин «схватился за голову», от Путина пришли плохие новости насчет России

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07 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Россия неожиданно для Китая сообщила неприятные новости, показав, что сотрудничество двух стран может быть на разных направлениях. Основываясь на данных китайского издания Baijiahao, Россия планирует отказаться от китайских двигателей, которые используются на некоторых судах военно-морского флота России. Пишет АБН24.

Это решение оказалось шокирующим для Китая, который рассчитывал на дальнейшее сотрудничество в этой отрасли. Китайские журналисты считают, что Путин проявил интерес к китайским технологиям и планировал использовать их в будущем, поэтому такие новости стали настоящим сюрпризом для Пекина. Однако, российская сторона приняла это решение, основываясь на национальной оборонной безопасности и стремлении быть независимой технологически.

Обозреватели Baijiahao уверены, что Китай должен отнестись к этому с пониманием и рассмотреть его как возможность параллельных разработок и обмена опытом в данной области. В результате, обе стороны могут выиграть от такой формы сотрудничества.

Фото: wikiflag.ru

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