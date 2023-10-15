Александр Тимошенко Фото: Сергей Ефименко и Ольга Николаева/КП на Алтае

Знакомые вспоминают погибшего как творческого, разностороннего, неравнодушного и душевного человека. Редакция “Толка” приносит свои соболезнования родным и близким мужчины

В страшной аварии на проспекте Строителей погиб председатель ТОС Власихинского микрорайона и организатор творческого объединения “Современники” Александр Тимошенко, сообщает “КП на Алтае”. Ему было 68 лет.

Напомним, 13 октября в Барнауле произошло ДТП: 41-летний водитель Toyota Corolla Runx въехал в остановку с людьми. В результате случившегося один человек погиб, еще пятеро пострадали. Сам автомобилист не пострадал. По результатам медицинского освидетельствования состояние опьянения не установлено. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следователи и эксперты. Транспортное средство поместили на спецстоянку.

Александр Тимошенко родился в Романовском районе. Окончил Тюменское высшее военно-инженерное училище, участвовал в войне в Афганистане, награжден орденом Красной звезды. Работал журналистом, учителем.

Когда он организовал ТОС, под его руководством, в частности, газифицировали микрорайон.

Знакомые вспоминают, что Александр Прокопьевич был талантливым поэтом, писателем, вокалистом, глубоко изучал историю, в том числе историю своего рода. 10 лет назад мужчина на базе ТОС основал литературное кафе – открытую творческую площадку для профессионалов и любителей, которую назвал “Современники”. По сей день там собирается большое количество людей.

“Это был человек, который жил делом. Человек, который делал добро, но при этом он был категоричен, не пытался кому-то понравиться. У него всегда было свое мнение, которое он не боялся озвучивать. Мог резко высказаться и в отношении человека, если это было необходимо”, – поделилась соучредитель творческого объединения “Современники” Ольга Николаева.

Александр Тимошенко является автором книги прозы и трех поэтических книг, инициатором издания двух номеров альманаха “Проспект Пегаса”. Он за свой счет выпускал сборники стихов творческого объединения, на свои деньги закупал аппаратуру.

“Это был очень глубокий и разносторонний человек, и на нем очень многое держалось. На базе ТОСа под его руководством создана еще и уникальная футбольная команда, которая, не имея никакой мощной материальной базы, занимала первые места. Говорят, незаменимых нет. Да, Александра Прокопьевича можно заменить. Но уже не одним человеком”…, – говорит Ольга Николаева.

13 октября Александр Тимошенко стоял на остановке с женщинами из “Современника”. Они разъезжались по домам после мероприятия в администрации Железнодорожного района, посвященном Дню пожилого человека. Буквально за час до трагедии Александр Тимошенко исполнил на том концерте свою последнюю в жизни песню – “Крутится-вертится шар голубой”.

Пострадавшие женщины также является членами творческого объединения “Современники”.

Теперь члены “Современников” готовятся провожать своего наставника в последний путь.

“Мы все его творческие друзья ревем. Как жалко, что безвременно уходят такие прекрасные люди. Вот только недавно он презентовал свою новую книгу (проза) и сборник стихов. А еще мы с ним спели дуэтом несколько песен. Плачу”, – написала в соцсетях Елена Сидоренко.

Источник

горняк

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