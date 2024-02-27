Пенсии не получат: кто должен работать до глубокой старости?

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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. В России существует категория граждан, которые рискуют остаться без пенсии в старости. Об этом предупредил экономист Василий Колташов, сообщает ИА deita.ru со ссылкой на издание “msk1”.

По его словам, такая перспектива светит тем, кто трудится на своего работодателя, находясь в статусе самозанятого. Как объяснил эксперт, зачастую в таких случаях начальники предпочитают не отчислять различные социальные взносы в профильные организации.

В конечном итоге, как предупредил специалист, всё окончится тем, что такой человек по достижению пенсионного возраста столкнется с начислением ему минимальной из всех возможных видов пенсии от государства.

Всё из-за того, что их боссы не делают отчислений в пенсионный фонд. Такое развитие событий потенциально может коснуться как минимум семи миллионов человек, которые в данный момент зафиксированы в России в качестве самозанятых.

Таким людям, как полагает Колташов, придётся продолжать работать до глубокой старости, ибо надеяться ни на кого, кроме себя самих, в финансовом плане у них не выйдет. Теоретически, углубление данного тренда может вообще привести к ликвидации пенсионной системы как таковой, предсказал эксперт.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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Горняк22