Пенсии в России проиндексируют на 7,5% с 1 апреля

Решение затронет более 4 млн человек
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Социальные пенсии в России повысят на 7,5% с 1 апреля. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Также повысят выплаты военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны и пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф гражданам.
Отмечается, что это решение затронет более 4 млн человек.
Размер индексации пенсий рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
В кабмине напомнили, что социальные пенсии могут получать те, кому не хватает баллов для получения страховых выплат, люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.
новости горняк
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