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Пенсии в России проиндексируют на 7,5% с 1 апреля

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Решение затронет более 4 млн человек

Пенсии в России проиндексируют на 7,5% с 1 апреля

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Социальные пенсии в России повысят на 7,5% с 1 апреля. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также повысят выплаты военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны и пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф гражданам.

Отмечается, что это решение затронет более 4 млн человек.

Размер индексации пенсий рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. 

В кабмине напомнили, что социальные пенсии могут получать те, кому не хватает баллов для получения страховых выплат, люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.

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Источник

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