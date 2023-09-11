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Пенсионер из Барнаула в одиночку покорил Эльбрус

ГОРНЯК2201 mins

Барнаулец Николай Сазонов добрался до вершины Эльбруса, об этом сообщает газета «Алтайский спорт».Покоритель горных вершин занимается активными видами спорта, является членом клуба любителей бега «Восток-Трейл», в декабре 2023 года ему исполнится 78 лет.Сазонов достиг восточной вершины Эльбруса высотой в 5621 метр, в прошлом году барнаульцу удалось покорить западную вершину, её высота составляет 5642 метра над уровнем моря.Представители клуба легкоатлетов-любителей отмечают, что Николай Андреевич занимается спортом достаточно долго, в 45 лет он сумел пробежать Омский марафон за 2 часа и 43 минуты, а в 66 лет повторил дистанцию за 3 часа 34 минуты.

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