Пенсионерам эти товары и услуги положены бесплатно – не возьмут ни копейки

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20 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Пенсионеры имеют право на ряд выплат, бесплатных услуг и дополнительных мер поддержки. Однако многие не знают, что за важные для пожилых людей вещи не берут ни копейки. Пишет Теперь Внимание!

В ряде случаев возникают вопросы о размере пенсии. К примеру, если не был учтен «северный стаж» или сотрудники Социального фонда при расчете не приняли во внимание какие-то сведения, повышающие размер выплаты. В такой ситуации свои права приходится отстаивать в суде, где сейчас при большинстве разбирательств нужно оплатить пошлину. При низких пенсиях это может стать препятствием. Но в данный момент таких сборов для пожилых людей нет. Речь идет именно о делах, касающихся СФР.

Есть и еще одна бесплатная услуга — компенсация за использование домашнего телефона. Молодые люди уже не звонят по таким, но для пенсионеров использование этой связи все еще актуально. Компенсацию предоставляют одиноким россиянам, семьям, где только пенсионеры, неработающим пожилым людям, на иждивении которых находятся несовершеннолетние, а также ветеранам. Чтобы начать получать компенсацию, нужно обратиться в МФЦ.

Еще одна мера поддержки касается взносов на капитальный ремонт. От них освобождают региональные власти тех, кто старше 80 лет. Это касается и платы за вывоз мусора.

Есть и еще одна важная льгота. У многих в старости возникают проблемы с зубами. Вопрос с протезами можно решить за счет государства (речь идет именно об изготовлении, за установку придется заплатить). Но такая помощь предоставляется только военным пенсионерам, у которых стаж не менее 20 или 25 лет (женщины и мужчины). На бесплатную услугу могут претендовать Герои России, СССР или кавалеры орденов Трудовой славы.

У москвичей (женщин 55 лет, мужчин 60 лет) есть дополнительные льготы. В их числе: путевка в санаторий с оплатой дороги, безвозмездный проезд в городском транспорте и на электричках. Источник: Дзен-канал «Правознай».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Автор: glavred

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