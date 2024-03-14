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Пенсионерам грозит списание всей накопленной пенсии с их карт

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13 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Пенсионерам могут списать всю накопленную пенсию с банковских карт. Эту информацию рассказала юрист Ирина Сивакова, как передает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Юридические тонкости».

Согласно словам эксперта, действующее российское законодательство ограничивает возможность удержания пенсии для погашения долгов максимумом в 50% суммы. В редких случаях данное ограничение может быть увеличено до 70%.

Тем не менее, если на момент получения банком постановления судебного пристава об аресте средств и списания их с пенсионного счета, а на карте находится непогашенная сумма, то все доступные средства будут списаны.

Как пояснила юрист, далее 50% пенсии будет ежемесячно удерживаться из последующих пенсионных выплат.

Фото: kleo.ru

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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