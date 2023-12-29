Пенсионерке из Алтайского села помогли заменить колеса на кресле-коляске после обращения к президенту

Пенсионерке из Хабарского района после обращения к президенту помогли решить постоянную проблему креслом-коляской – у нее постоянно сдувались колеса.

Женщина обратилась к Владимиру Путину во время прямой линии. Нина Зобова лишена возможности ходить и для передвижения ей выдали две инвалидных коляски: для дома и улицы. Вот только гулять она долгое время не могла из-за поломок одной из них – несмотря на гарантию, воздух постоянно спускал.

Президентское движение подключило Социальный фонд РФ и Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие. В результате 28 декабря в поселок Целинный приехал мастер, который заменил плохие колеса.

«Большое спасибо. Коляска прям сама едет», – поблагодарила пенсионерка Народный фронт за помощь.

Видео: Народный фронт

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Взято отсюда.

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