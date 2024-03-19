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Пенсионеров приравняют к инвалидам?

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19 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Сейчас в Госдуме обсуждается интересный законопроект, который предлагает распространить некоторые льготы, ранее предоставляемые только инвалидам, на обычных пенсионеров. Пояснительная записка к законопроекту указывает, что его цель заключается в усовершенствовании действующего закона о автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте, а именно, в закреплении на федеральном уровне особенностей перевозки и обслуживания пассажиров, включая не только инвалидов, но и пенсионеров. Таким образом, пенсионеры получат право использовать инфраструктуру для инвалидов при пассажирских перевозках. Пишет Pеnsnеws.ru.

После принятия закона пенсионеры будут иметь следующие льготы:

– обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, включая использование специальных подъемных устройств;

– использование специальных мест, предназначенных для инвалидов;

– получение информации о маршрутах и расписаниях транспорта в доступной форме;

– и другие.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк

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