18.10.2023

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Пенсионеры Алтайского края освоились в интернете

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Как сообщает социологическое агентство «Вебер», 91% россиян в возрасте 55-64 лет ежедневно выходят в глобальную сеть, среди людей старше 65 лет этот показатель равен 87%.

Тенденцию увеличения количества пожилых пользователей интернета подтверждают и в Алтайском крае. По инициативе регионального отделения Союза пенсионеров России в крае более 10 лет проходят курсы по обучению представителей старшего поколения компьютерной грамотности. В этом году алтайская команда даже участвовала во всероссийском чемпионате по владению ПК среди пенсионеров.

«Миф о том, что пожилые люди не знают, что такое интернет, сегодня окончательно разрушен. С каждым годом всё больше пенсионеров в Алтайском крае начинают пользоваться компьютерами, смартфонами. Они общаются в мессенджерах и соцсетях, читают новости и ищут необходимую информацию в сети. Интернет облегчает решение бытовых вопросов, среди которых оплата коммунальных услуг», – говорит председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Любовь Елисеева.

В целом, как передаёт социологическое агентство «Вебер», в интернете каждый день «сидят» 93% россиян. При этом более 8 часов в онлайне проводят только 17%. Почти половина тратит на глобальную сеть до 4 часов в день. В первую очередь наши соотечественники используют интернет для получения новостей (63%), поиска информации (58%) и общения в мессенджерах и соцсетях (42%).

Главная социальная сеть в стране – ВКонтакте. На регулярной основе ей пользуются 77% россиян. Также 37% выбрали ВК в качестве замены иностранных соцсетей. К блокировке западных площадок положительно или нейтрально отнеслись 67% жителей нашей страны. О том, что их могут заменить отечественные соцсети, заявляют почти половина россиян.

Справка Изучение общественного мнения проводилось 5-6 октября 2023 года в сети методом River Sampling среди 6 500 россиян старше 18 лет. Социологическое агентство «Вебер» – совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

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Горняк22

Взято отсюда

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