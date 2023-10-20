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Пензенский суд продлил арест актрисы Рамили Искандер

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Рамиля Искандер Фото: vk.com/club21153960

По предварительной информации, актриса отказалась от дачи показаний. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере

Железнодорожный районный суд Пензы продлил на два месяца (до 21 декабря включительно) срок ареста актрисы Рамили Искандер, сообщила “Коммерсантъ”.

На суде следователь заявил, что отвечать на вопрос о своей причастности к распространению наркотиков Искандер отказалась. При этом актриса согласилась донести на своих “коллег” и попросила перевести ее под домашний арест, так как у нее есть ребенок, пишет Mash.

При этом за артистку заступились другие актеры — они прислали в суд коллективное письмо о том, что она “добропорядочная и законопослушная гражданка”.

Однако суд отказал ей в просьбе и продлил арест.

Напомним, Рамилю Искандер задержали после обыска у нее дома в Москве 29 августа. Актрису арестовали по статье о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере после того, как у нее нашли амфетамин, кокаин и 2 кг мефедрона. Ей может грозить от 15 до 20 лет тюрьмы.

Рамиля Искандер — заслуженная артистка России, актриса Российского академического молодежного театра. Снялась в 24 кинокартинах, среди которых “Доктор Рихтер”, “Людмила Гурченко”, “Чужое счастье” а также “Царь” Павла Лунгина. Искандер озвучила сотни персонажей иностранных фильмов. 46-летняя актриса воспитывает десятилетнего сына.

Источник

город горняк
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