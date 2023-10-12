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Перебои с горячей водой могут произойти в центре Барнаула

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Коммунальщики завершили работы на Брестской и будут переключать потребителей на постоянную ветку

Фото: pxhere.com

Жителей Барнаула предупредили о возможных перебоях с подачей горячей воды. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Коммунальщики завершили работы по перекладке сетей на Брестской. А СГК отметили, что этот участок был одним из самых аварийных и сложных в работе.

Поскольку работы завершены, потребителей горячей воды будут переключать с обводной линии на постоянную. Из-за этого в центре города возможны перебои с подачей ресурса. 

В проблемную зону попали следующие здания: 

– пр. Комсомольский, 79, 83, 120, 87, 85, 81, 77;  – пр. Ленина, 66, 68, 72, 76, 74, 64, 62, 66а, 70;  – проезд Бурлинский, 3, 6, 2, 8, 1, 4;  – ул. Брестская, 6, 1б, 8, 4 1, 10, 12; – ул. Молодежная, 16, 12, 20, 14, 18а; ул. Советская, 3, 3а, 5; ул. Союза Республик, 17, 32, 30, 21, 23а, 32, 34, 23, 19, 36, 36а, 36б, 25, 38, 27а, 32а.

горняк

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