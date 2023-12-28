2ГИС оценивает заторы в шесть баллов, а «Яндекс.Карты» — в пять

Сегодня, 28 декабря в Барнауле пробки пять-шесть баллов, по данным сервисов 2ГИС и «Яндекс.Карты». Предновогодний коллапс, которого ожидали власти, пока не случился.

— Пик «новогодних пробок» ожидается с 25 по 31 декабря. Это связано с тем, что большинство горожан отправятся за покупками к праздникам. Кроме того, увеличивается поток автомобилей в город из близлежащих муниципалитетов, — говорится на сайте мэрии.

Напомним, в этот период на главных городских перекрестках будет больше сотрудников ДПС, а специалисты «Автодора» будут круглосуточно чистить дороги от снега. По прогнозам краевого гидрометцентра, в последние дни 2023-го ожидаются сильные снегопады и температура до -5 градусов.

Пока пробки держатся, как обычно, на улице Власихинской, Павловском и Змеиногорском трактах, улице Балтийской. Сегодня на этих улицах много ДТП, отмечают горожане в 2ГИС. Еще одна авария на проспекте Космонавтов. Улица Кирова тоже выделена красным из-за заторов. Движение по улице Северо-Западной тоже затруднено.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», небольшие пробки в центре — на проспектах Красноармейском и Строителей — в сторону площади Победы. Зато свободны проспекты Ленина и Калинина. На последнем стало гораздо свободнее после открытия моста на Новом рынке. Путепровод после длительной и масштабной реконструкции возобновил работу почти месяц назад.

Однако городские чиновники просят жителей закупаться в магазинах у дома, чтобы не провести праздники в пробках.

— Мы просим горожан заранее планировать время поездок, избегать часов пик, продумывать маршруты и по возможности выбирать для покупок магазины рядом с домом, — говорит глава комитета по дорожному хозяйству Валерий Ведяшкин.

Взято Источник

28.12.2023