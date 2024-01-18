"ИнформУИК" в 2023 году Фото: t.me/altkik

Сделают это члены участковых избирательных комиссий, заранее прошедшие специальное обучение. Они расскажут о способах голосования

В феврале в Алтайском крае стартует проект “ИнформУИК”, который предполагает донесение информации о выборах президента России персонально до каждого избирателя, рассказали в крайизбиркоме.

Поквартирный и подомовой обход во всех городах и районах будет проходить с 17 февраля по 7 марта. Специально обученные члены участковых избирательных комиссий расскажут о возможных форматах голосования и помогут определиться, какой из них будет наиболее удобен для избирателя (по месту нахождения, дистанционное или на избирательном участке).

Кроме того, можно будет подать заявление о голосовании на дому – такой вариант обычно выбирают возрастные или с особенностями состояния здоровья избиратели.

“Некоторые уже смогли оценить удобство адресного информирования – в пилотном режиме в Алтайском крае проект был реализован в 2023 году”, – добавили в избиркоме края.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Ранее “Толк” рассказывал, как Алтайский край начал подготовку к главным выборам.

Взято отсюда