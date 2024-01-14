Погода. Оттепель. Снег. Фото: ru.freepik.com

На день 14-го и ночь 15 января в крае передают штормовое предупреждение в связи с мокрым снегом, метелями и ветром до 30 м/с

14 января в Алтайском крае обещает стать последним “плюсовым” днем перед резким похолоданием, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В дневное время по краю обещают +1…+6 градусов, по западным районам до -4. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, гололед, метели, отложение мокрого снега. Ветер прогнозируют северо-западный, 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

Температура Барнауле будет в пределе +1…+3 градусов, также возможен снег, мокрый снег и метель. Ветер северо-западный, 18-23 м/с.

15 января в регионе заметно похолодает. Днем температура опустится местами до -21 градуса. Судя по данным Gismeteo, в ближайшие 10 дней плюсовой температуры не предвидится.

Взято отсюда