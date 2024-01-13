Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Перед резким похолоданием в Алтайском крае потеплело до +6

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Перед резким похолоданием в Алтайском крае потеплело до +6

Фото: ru.freepik.com

На день 14-го и ночь 15 января в крае передают штормовое предупреждение в связи с мокрым снегом, метелями и ветром до 30 м/с

14 января в Алтайском крае обещает стать последним “плюсовым” днем перед резким похолоданием, следует из прогноза регионального Гидрометцентра .

В дневное время по краю обещают +1…+6 градусов, по западным районам до -4. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, гололед, метели, отложение мокрого снега. Ветер прогнозируют северо-западный, 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

Температура Барнауле будет в пределе +1…+3 градусов, также возможен снег, мокрый снег и метель. Ветер северо-западный, 18-23 м/с.

15 января в регионе заметно похолодает. Днем температура опустится местами до -21 градуса. Судя по данным Gismeteo , в ближайшие 10 дней плюсовой температуры не предвидится.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , вести алтай последние новости ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Астролог Татьяна Борщ предсказала конец света в 2060 году

14.01.2024

 Новости Алтай

Перед резким похолоданием в Алтайском крае потеплело до +6

14.01.2024

 Новости

В МИД РФ отреагировали на решение Риги депортировать 82-летнего пенсионера

14.01.2024

 Новости

Опубликовано видео горящего склада Wildberries в Петербурге

14.01.2024

 Новости

“Газпром” побил рекорд суточных поставок по России

14.01.2024

 Новости

В Россию из Азербайджана ввезена очередная крупная партия яиц

14.01.2024

 Новости

Дополнительные железобетонные укрытия будут установлены в Белгороде

14.01.2024

 Новости

В Белгородской области обновили данные о пострадавших при атаке дронами

14.01.2024

 Новости

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве

14.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix