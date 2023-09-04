Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились

Мероприятие продлилось 1,5 часа

Фото: unsplash.com

Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе в Сочи завершились. Об этом заявил корреспондент РИА Новости.

Переговоры между лидерами и другими официальными лицами двух государств продлились около полутора часов.

Напомним, что перед переговорами Путин заявил, что готов обсудить с Эрдоганом вопрос зерновой сделки, а также отметил, что они будут говорить о ситуации на Украине.

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