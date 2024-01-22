Переход на темную сторону: бийчане отметили недоработки дорожников

Фонари находятся слишком далеко от знаков “зебры”, и вечером пешеходов не видно

Бийчане обратили внимание администрации на недоработки дорожников при строительстве новых дорог и соответствующей инфраструктуры. Там, где все должно быть в комплексе, в итоге стоит разрозненными элементами: “зебра” отдельно, фонари отдельно.

Посредством чата главы города Виктора Щигрева было оставлено обращение:

– Почему у нас практически по всему городу пешеходный переход в стороне от фонарей? Кто это придумал, думали о безопасности пешеходов? Например, пешеходник возле остановки ДК БОЗ, или на новой дороге на ул. Прибыткова, или по ул. Васильева, недалеко от остановки “1000 мелочей”. И таких много! Как водитель могу сказать, что часто людей не видно!

Бийчане также отмечают, что часто хорошей дорожной видимости мешают и водители автобусов, которые оставляют их там, где не положено. И даже приводят примеры:

– На остановке “Кристалл” достаточно места для стоянки автобусов, но водители автобусов нарушают правила и ставят автобусы перед пешеходным переходом, напротив аптеки. Когда едешь со стороны купола – не видно людей. Надеюсь, эти моменты как-то решатся, так как по этим пешеходникам часто переходят дети, и не всегда правильно, а если их невозможно увидеть заранее – больше вероятности наезда на пешехода.

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Взято отсюда