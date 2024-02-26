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«Переходный возраст». В Барнауле открылась шикарная выставка скульпторов Мозговых

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В музее «Город» представлено 200 креативных работ отца и сына Мозговых

«Переходный возраст». В Барнауле открылась шикарная выставка скульпторов Мозговых

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозицию «Переходный возраст» в музее «Город» можно с любопытством разглядывать не один час. Сергей и Иван Мозговые представили зрителям 200 работ: картины, скульптуры, гравюры, инсталляции и т.д.

Посетившие выставку барнаульцы и гости города уже активно делятся в сетях селфи на фоне необычных композиций. К некоторым работам зрители возвращаются повторно, чтобы подробней разглядеть детали. Дети с особенным любопытством разглядывают металлического робота-дровосека, яркую елку, залепленную игрушками, необычных бабочек и рыб.

Выставка приурочена к 60-летию Мозгового-старшего и к 35-летию Мозгового -младшего. По словам Сергея, вначале они с сыном Иваном хотели назвать выставку иронично – «Прощай молодость и здравствуй пенсия».

– Но мне пенсию перенесли на 5 лет, поэтому мне работать и работать,- отшутился на открытии выставки Сергей.

Подсказка КП

По 24 марта

Где: Выставочный зал музея «Город», г.Барнаул, пр. Ленина, 111

Цена билета: 30-45 рублей

Возрастные ограничения: о +

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Иван и Сергей Мозговые

Сергей Мозговой

Иван Мозговой

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

Экспозиция «Переходный возраст»

В Барнауле подготовлена экспозиция к 100-летию художника Семена Чернова

Взято отсюда
26.02.2024

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