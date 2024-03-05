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Перекрытый на 8 часов Крымский мост снова открыт для движения

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Перекрытый на 8 часов Крымский мост снова открыт для движения

Шесть поездов между Москвой и Крымом следует с опозданием после возобновления движения по Крымскому мосту

Движение поездов по Крымскому мосту открыто, поезда начали курсировать, несколько поездов идут с опозданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора железнодорожных перевозок в Крым “Грандсервисэкспресс”.

Крымский мост перекрывался для проезда автотранспорта более 8 часов ночью – остановили четыре состава из Крыма и еще пять в обратном направлении.

“Движение поездов по Крымскому мосту открыто, поезда начали курсировать” , – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Пассажиров попросили следить за изменениями в расписании.

Тех, кто находился на мосту просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Незадолго до перекрытия движения для машин жители Керчи слышали взрывы над городом, пишет РБК. По разным данным, их было от трех до пяти. Местные власти и Минобороны ситуацию не комментировали.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ВСУ атаковать полуостров или сам мост.

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Взято отсюда

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