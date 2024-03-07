«Перекрывает все лежащие в основе старения процессы»: назван главный продукт для долголетия

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07 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Доктор-диетолог Михаил Гинзбург поделился ценной информацией о величине суточной нормы исключительного ингредиента для обеспечения хорошего самочувствия. Пишет РОСБАЛТ.

Доктор-диетолог Михаил Гинзбург объявил о неповторимых качествах имбиря, который может быть использован во время эпидемии, поскольку называет его ключевым продуктом для продления жизни. По словам специалиста, имбирь обладает противовоспалительным действием, стимулирует синтез коллагена и замедляет его разрушение, а также ускоряет заживление ран и ссадин.

«Имбирь способен препятствовать всем процессам старения», – подчеркнул эксперт в эфире программы «о главном». Доктор-диетолог также отметил полезное воздействие имбиря на фигуру. По его словам, продукт снижает аппетит, повышает общий тонус организма и способствует увеличению скорости обмена веществ на 10%. Гинзбург советует россиянам потреблять по 2 грамма имбиря в день для поддержания хорошего самочувствия.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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