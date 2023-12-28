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Перенёсший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

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Ряд СМИ ранее сообщили об экстренной госпитализации Боярского

Перенёсший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

Кадр из фильма “Возвращение мушкетеров”

Народный артист РСФСР Михаил Боярский проходит в одном из стационаров Санкт-Петербурга плановое обследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Театре имени Ленсовета.

Напомним, что в конце ноября Боярский перенес инфаркт. Тогда его доставили в Мариинскую больницу, где стабилизировали состояние. 4 декабря артиста выписали домой.

В четверг, 28 декабря, ряд СМИ сообщили об экстренной госпитализации Боярского. Как сообщает Telegram-канал 112, артисту якобы стало плохо с сердцем, состояние его оценивается как средней тяжести.

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