Пересек черту: в Бийске “Голубой Дунай” готовится к разливу

Ежегодно от разлива воды из этого канала страдают местные жители

В Бийске дренажный канал, который отводит талую воду из Нагорной части в реку прозвали “Голубым Дунаем”. Но красивое название не замаскирует все те неприятности, которые несут эти грязные воды в момент активного таяния снега. Рядом с “Дунаем” в частных домах проживает около сотен человек, и когда вода выходит из канала, она заливает дороги, огороды, придомовые участки.

“Голубой Дунай” в Бийске Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

В этом году в частном секторе по ул. Угольной, где проходит Голубой Дунай, уже началось подтопление. В районе домов №136 а, 152,153 разлилась большая лужа, сообщают в чате главы города местные жители.

– Не сегодня-завтра дети придут со школы, и не смогут попасть домой, так как размоет дорогу, – переживают они.

Обращения от горожан, проживающих на линии с этим каналом, поступают в администрации ежегодно. Они просят, чтобы вдоль дороги поместили мешки с песком, чтобы хотя бы можно было пройти.

– Здесь что, не люди живут? Строительство домов разрешено, за аренду земли – платим, а делать никто ничего не хочет.

“Голубой Дунай” в Бийске Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

Еще одна проблема касается учеников ближайших школ – отсутствие пешеходного перехода. Поблизости – нет ни одного, при этом движение на дороге очень интенсивное, вблизи перекресток.

– Ребенку вдоль Угольной к школе №21 приходится идти вдоль дороги, а ближайший “пешеходник” – вблизи тоннеля, – рассказала “БР” мама одного из учеников. – Получается, со всех сторон машины носятся, а зимой – даже обочин нет. Поэтому мы его и уводим, и встречаем, потому что очень страшно, особенно в час-пик. Это жилая зона, частный сектор, здесь много домов, семей с детьми, и при этом, негде безопасно перейти дорогу.

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Взято отсюда