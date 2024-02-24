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Перестанут работать? Стало известно, что будет с картами МИР после ввода новых санкции

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24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Как стало известно РБК, санкции, введенные США против оператора карт МИР, не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Операции продолжают осуществляться в штатном режиме. Пользователи могут продолжать пользоваться сервисами платежной системы МИР и системой быстрых платежей (СБП) без ограничений.

Однако, что будет в отношении приема карт МИР за границей, вопрос открытый. Решение о приеме карт самостоятельно принимают зарубежные банки в своей инфраструктуре.

Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в России в 2014 году в связи с введением санкций после присоединения Крыма. Главная цель этой системы заключалась в предоставлении возможности продолжать осуществлять платежи в случае отключения международных платежных систем.

Важно отметить, что 100% компании принадлежит Банку России, что является гарантией надежности и стабильности работы НСПК. Она занимается обработкой операций по всем картам, которые были выпущены российскими банками.

Фото: iphones.ru

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Автор: vizitka01

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