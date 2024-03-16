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Пластиковые окна в Горняке

Перетягивание каната, бег в мешках: в Барнауле проходят масленичные гуляния. Фото

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На праздничных мероприятиях участники смогут полакомиться румяными блинами. Всего в городе пройдет более 10 мероприятий

В пригороде Барнаула 16 марта отмечают праздник Масленицу, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, праздничные гуляния проходят в поселке Научный Городок, селе Гоньба и поселке Казенная Заимка.

“Широкая масленица” в Научном Городке собрала жителей поселка проводить зиму народными песнями, веселыми играми и забавами. Для зрителей выступят творческие коллективы и солисты поселка, среди которых ансамбль русской песни “Сибирячка” и “Рябинушка”. Гости мероприятия примут участие в традиционных масленичных играх: перетягивание каната, бег в мешках, поднимание гири, а также в хороводах и танцах. Завершится мероприятие сжиганием чучела.

Также праздничные мероприятия пройдут на территории Барнаула и в пригороде завтра, 17 марта.

Концертно-развлекательная программа “Весна идёт – весне дорогу!” пройдет в поселке Лесном, а праздничную программу “Как на Масляной неделе” смогут посетить жители поселка Южный: праздничная развлекательная программа “Широкая Масленица” пройдет на площадке перед “Домом культуры “Центральный”.

Жители Октябрьского района могут принять участие в музыкально-развлекательной программе “Масленичные забавы. Как Марфушенька весну встречала” на территории парковой зоны “Дома культуры “Октябрьский”.

Взято отсюда

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