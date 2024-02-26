Перевод на «безопасный счет» лишил бабушку 150 000 рублей

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26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. В дежурную часть ОП по Егорьевскому району обратилась местная жительница, женщина 1952 года рождения, с заявлением о хищении суммы более 150 000 рублей. По предоставленной МО МВД России «Рубцовский» информации, женщина попала в ловушку мошенников, которые использовали классическую схему.

На мобильный телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что личный кабинет женщины был взломан и для того чтобы обезопасить ее денежные средства необходимо их перевести на безопасный счет. Доверившись инструкциям неизвестного, женщина отправилась на такси в город, обналичила свои сбережения и перевела их на «безопасный счет».

Полиция призывает граждан запомнить, что специальных «безопасных» счетов не существует. Если у вас возникли подозрения относительно сохранности ваших сбережений, необходимо лично обратиться в отделение банка. Будьте бдительны и не верьте подозрительным звонкам.

Фото: газета-вся-тверь.рф

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк