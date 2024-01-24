Переворачивая страницы. Как выживают барнаульские букинистические магазины

Фото: Ярослав Жоган

Некогда весьма распространенная сфера торговли книгами в последние годы сталкивалась с серьезными трудностями. Однако желающими приобрести уже прочитанные кем-то книги все еще есть куда обратиться

Как бы печально это ни звучало, но в наши дни бумажная книга переживает не лучшие времена: стоимость новых томов растет вместе с издержками издателей, а читатели все активнее “мигрируют” в цифровой лагерь, переходя на чтение с электронных устройств или же вовсе на аудиокниги. Однако для тех, кто все еще не может представить свою жизнь без шелеста страниц, при этом не отдав за него половину зарплаты, существует спасение: библиотеки и букинистические магазины. Последних, впрочем, в столице Алтайского края осталось совсем немного. Как сейчас работают редкие представители этой сферы в Барнауле, как они оценивают свои перспективы и чего ждут от будущего, выяснял корреспондент “Толка”.

Бизнес заканчивается?

По данным системы 2ГИС, в Барнауле работает буквально пара букинистических магазинов. Один расположен в районе Нового рынка в ТЦ “Юбилейный”, а второй, “Лавка букиниста”, на улице Северо-Западной. При этом последний и вовсе числится среди обычных книжных магазинов. Кроме того, в категории “Букинистические магазины” значится еще и некий магазин под названием “Альбомы по искусству“, сфера торговли которого не до конца понятна. А потому в качестве точек для посещения нашей редакцией были избраны первые два места.

“Букинист” в “Юбилейном” Фото: Ярослав Жоган

“Букинист” в “Юбилейном” представляет собой скорее некогда распространенный, но сегодня уже уходящий или ушедший в прошлое “книжный развал”: небольшой стенд с книгами. Ассортимент точки представлен в основном фантастикой, детективами и любовными романами. По словам ее владелицы Ольги Николаевны, работает этот магазин уже около 10 лет и представляет собой семейный бизнес. Причем, достаточно необычный: он переходил не от старшего поколению к младшему, а наоборот, от дочери, в какой-то момент отказавшейся от него, к родителям. Сама же женщина до того, как стать книготорговцем, была кондитером в ресторане.

“Раньше я кормила людей хлебом насущным, а теперь хлебом насущным, но уже в виде “чтива”, – шутит продавец.

Сейчас дела у точки идут не очень хорошо: в среднем, по словам Ольги Николаевны, в день туда приходят по два-три клиента. Что наводит ее на мысль: точку понемногу пора сворачивать. Основной же мотивацией для того, чтобы ее поддерживать, является стремление сохранять активность после выхода на пенсию.

“Ходишь на работу, чтобы работать: не сидеть дома, отвлекаться. Кроме того, кто-то ко мне также приходит уже просто пообщаться“, – отмечает владелец “Букиниста”.

При этом взгляд на будущее магазина у предпринимательницы довольно пессимистичный: говорить о прибыльности не приходится. и, если арендодатель поднимет плату, то смысла в содержании точки не будет. Сейчас даже период работы сократился до четырех часов в день из-за малого количества посетителей. Да и других занятий у женщины хватает: например, проводить время с внуком.

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Несмотря на, казалось бы, тотальное доминирование региональных и федеральных сетей, маленькие магазинчики в краевой столице все еще существуют и практически здравствуют

Букинистам и малым книжным “дилерам” Ольга Николаевна пророчит откровенно темное будущее: по ее мнению, данный бизнес в городе будет существовать недолго из-за того, что, по ее оценке, книги в Барнауле по какой-то причине стоят даже дороже, чем в столице. А это плохо влияет и на поток книг, поступающих к букинистам. В этой связи книжный бизнес женщина называет умирающим.

Живее всех живых?

В “Лавке букиниста” настрой совершенно другой. Этот магазин – наследник “Букиниста-2”, который знаком многим барнаульцам. В 2000-х он находился неподалеку от Алтайского архитектурно-строительного колледжа, затем перебрался в окрестности Нового рынка. Однако пандемия и сопутствующие ограничения привели к временному закрытию, очередному переезду и переоткрытию в марте 2023 года. Управляют магазином руководитель “Букиниста-2” Антонина Колесникова и ее коллега, книжный энтузиаст Евгений Хан.

“Когда “Букинист-2″ пришлось на время закрыть, возник настоящий дефицит. И я решил его восполнить: мы открыли магазинчик и начали работать”, – рассказывает Хан.

При этом похоже, что ковид тяжело ударил по всей отрасли: по словам Антонины Колесниковой, другие магазины также закрылись преимущественно в период пандемийных ограничений. То же самое происходило и с небольшими книжными развалами (некоторые все же пережили этот кризис, но об этом чуть ниже). А вот история “Букиниста-2” продолжается, хоть и под новым названием.

“Лавка букиниста” Фото: Ярослав Жоган

Особенностью магазина является то, что здесь ежемесячно проходят встречи литературного клуба. Впрочем, пока в магазине проходит ремонт, они временно приостановлены. Участие во встречах принимают обе стороны литературного мира – писатели и читатели.

Среди обычных посетителей как просто любители чтения, так и коллекционеры литературы.

“Просто “книжники”, как они сами себя называют. Это такая категория людей, которая может все рассказать про книжки. Это своя среда”, – отмечает Хан.

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Прически и все, что с ними связано, остаются одной из отраслей, которым не страшны никакие кризисы и глобальные потрясения

Магазин достаточно активно посещает молодежь: так, по словам владельцев, буквально недавно группа молодых людей купила сразу несколько экземпляров “Лолиты” Владимира Набокова. Впрочем, и люди среднего возраста, а также пенсионеры тоже активно приходят в магазин. Кроме того, важным направлением работы этой точки является приобретение книг на реализацию: ведь для букиниста поток новинок жизненно необходим.

“Читателей интересует история, искусство. Молодежь приходит за современной зарубежной литературой, меньше за детективами. Популярны три четыре автора-фантаста: братья Стругацикие, Рэй Брэдбери, Азимов. Постоянно приходят за книгами Стивена Кинга“, – рассказывает Антонина Колесникова.

Прогноз на будущее у “Лавки” вполне оптимистичен. Букинистический бизнес, как отмечает Хан, будет вечным. А для такого крупного города как Барнаул, по мнению предпринимателя, хотя бы один крупный букинистический магазин просто необходим.

“Книга уже не такая массовая как в Советском Союзе, но молодежь втянута в этот процесс, они читают, будут читать их дети. Они же будут и сдавать книги” , – считает предприниматель.

А Антонина Колесникова и вовсе предполагает довольно любопытный поворот событий. По ее мнению, в будущем школьная программа изменится: русской классики в ней станет больше. А прочитать ту же “Войну и мир” с экрана телефона, как считает женщина, практически невозможно.

“Лавка букиниста” Фото: Ярослав Жоган

Более того: в “Лавке” отмечают, что в соседних регионах букинистические магазины вновь начали открываться.

А еще кое-что было сказано и о развалах и книготорговцах. Так, например, отдельно отмечают в “Лавке” библиофила Бориса Фурсова, который до начала специальной военной операции регулярно ездил в Европу только лишь с целью приобрести редкие книги.

Остались в городе и сильные по оценке специалистов “Лавки” книжные развалы: один из них находится на так называемом Китайском рынке на проспекте Космонавтов. Другой располагается под лестницей внутри здания по адресу Мало-Тобольская, 24. Тепло отзываются Хан и Колесникова и о барнаульской книжной ярмарке, проходящей по воскресеньям неподалеку от площади Сахарова.

Взято отсюда.

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