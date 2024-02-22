реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Перевозчик, сорвавший работу маршрута № 37 в Барнауле, попал в черный список

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Перевозчик, сорвавший работу маршрута № 37 в Барнауле, попал в черный список

Алтайское краевое УФАС внесло в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) предпринимателя, который не выполнил свои обязательства по госконтракту на обслуживание автобусного маршрута № 37 в Барнауле.

С 8 января на маршруте работал только один автобус в будние дни, а в выходные перевозки не осуществлялись. Как сообщает пресс-служба ведомства, предприниматель получил контракт на обслуживание маршрута №37 в 2024 году стоимостью 5,5 млн рублей по итогам аукциона.

По условиям контракта, он должен был обеспечить на маршруте работу 5 автобусов малого класса в будние дни, и 4-х – в выходные. Однако, с начала года перевозчик не выполнил свои обязательства.

В связи с этим, Комитет по дорожному хозяйству и транспорту г. Барнаула был вынужден расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

В соответствии с законодательством, это является основанием для включения информации о недобросовестном поставщике в РНП.

Нахождение в РНП исключает участие компании в госзакупках на срок 2 года.

«Работа пассажирского транспорта серьезно влияет на жизнеобеспечение города. Каждый предприниматель, который берет на себя обязательства по организации пассажирских перевозок, должен не только рассчитывать на извлечение прибыли, но и обязан принимать и нести ответственность за выполнение социальной функции перед муниципалитетом и гражданами», – подчеркнули в УФАС.

>

Еще читают

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости республики алтай банкфакс ,

горняк22 телеграм
Россия, Иран и Северная Корея готовы на многое. Страшный сон Запада сбывается

Россия, Иран и Северная Корея готовы на многое. Страшный сон Запада сбывается

 |  24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Россия, Иран и Северная Корея…

Узнать больше
Есть в любой косметичке: этот предмет поможет забить гвоздь и сберечь ноготочки целыми

Есть в любой косметичке: этот предмет поможет забить гвоздь и сберечь ноготочки целыми

 |  24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Забить гвоздь и при этом…

Узнать больше
Перестанут работать? Стало известно, что будет с картами МИР после ввода новых санкции

Перестанут работать? Стало известно, что будет с картами МИР после ввода новых санкции

 |  24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Как стало известно РБК, санкции,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp