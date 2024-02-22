Перевозчик, сорвавший работу маршрута № 37 в Барнауле, попал в черный список

Алтайское краевое УФАС внесло в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) предпринимателя, который не выполнил свои обязательства по госконтракту на обслуживание автобусного маршрута № 37 в Барнауле.

С 8 января на маршруте работал только один автобус в будние дни, а в выходные перевозки не осуществлялись. Как сообщает пресс-служба ведомства, предприниматель получил контракт на обслуживание маршрута №37 в 2024 году стоимостью 5,5 млн рублей по итогам аукциона.

По условиям контракта, он должен был обеспечить на маршруте работу 5 автобусов малого класса в будние дни, и 4-х – в выходные. Однако, с начала года перевозчик не выполнил свои обязательства.

В связи с этим, Комитет по дорожному хозяйству и транспорту г. Барнаула был вынужден расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

В соответствии с законодательством, это является основанием для включения информации о недобросовестном поставщике в РНП.

Нахождение в РНП исключает участие компании в госзакупках на срок 2 года.

«Работа пассажирского транспорта серьезно влияет на жизнеобеспечение города. Каждый предприниматель, который берет на себя обязательства по организации пассажирских перевозок, должен не только рассчитывать на извлечение прибыли, но и обязан принимать и нести ответственность за выполнение социальной функции перед муниципалитетом и гражданами», – подчеркнули в УФАС.

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