Перевозчикам Барнаульского автовокзала не хватает более 300 водителей рейсовых автобусов

Работодатели пытаются улучшать условия труда, предлагают новичкам бесплатную переподготовку.

Однако желающих сесть за руль больше не становится. Как быть с кадрами, и какое будущее у междугородных перевозок пассажиров «Вестям» рассказал гендиректор Барнаульского автовокзала Алексей Богданов.

Конечно, в пандемию объёмы перевозок не то, что сократились, они просто упали, обвалились. Сокращение было в два раза, но в последние годы объём потихоньку увеличивается. Мы ещё не достигли тех объёмов, которые были до пандемии, не все ещё рейсы восстановлены, но процесс продолжается, очень медленно, но он идёт.

Максимальный объём перевозок был в 2008 году, тогда ежедневно выполняли 360 рейсов, сейчас мы, в среднем, выполняем 220 рейсов. По объёмам перевозок: если мы возили в 2008 году 2,5 миллиона человек, то в прошлом году 1 миллион 300 тысяч. Основная составляющая себестоимости перевозок – это ГСМ, она сейчас составляет 40%. Немного поменьше «забирает» заработная плата, и не секрет, что она у нас не самая высокая и надо повышать. Над этим постоянно работают перевозчики, конкуренция на рынке по работникам-водителям очень высокая, потому что их не хватает. Поэтому мы стараемся и заработную плату поднимать, и условия создавать для водителей нормальные, чтобы они работали, и технику обновлять. И всё равно примерно 300 человек не хватает. Работают пенсионеры, работают люди среднего возраста, уже за 50 многим водителям. Молодёжь, к сожалению, не очень охотно к нам идёт. Что касается транспорта, то, естественно, кроме китайских автобусов ничего более подходящего, оптимального купить сейчас не можем, но существует государственная поддержка. Перевозчики получают дотации на возмещение убытков, приобретение автобусов. Конечно, мы хотели бы больше, ведь стоимость автобуса сейчас порядка 14 миллионов рублей. А срок окупаемости достаточно длинный, но, тем не менее, приобретаются автобусы по краевой программе. Это внутрикраевые маршруты, автобусы ПАЗ 3205 работают. Так что, пока нормальная ситуация у нас с автобусами.

Алексей Богданов , генеральный директор Барнаульского автовокзала

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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