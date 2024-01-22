Перевозки пассажиров на железной дороге выросли в Алтайском крае

В 2023 году на 1, 5 % увеличилось число пассажиров поездов в крае.

Источник фото: Катунь 24

В прошлом году поездами Западно-Сибирской железной дороги воспользовались 8,4 миллиона пассажиров- на 1,5 % больше чем в 2022 году. Об этом сообщает Минтранс Алтайского края.

Поездами дальнего следования воспользовались 578 тысяч человек – на 5,2 % больше по сравнению с 2022 годом, а пригородными сообщениями передвигались 7,8 миллион человек. Это на 1,3 % больше, чем в 2022 году.

В декабре 2023 года поезда в Алтайском крае перевезли 569 тысяч пассажиров, что на 3,7 % больше по сравнению с прошедшим годом. В дальнем следовании число пассажиров увеличилось на 6,6 % и составило 42 тысячи людей. В пригородном сообщении – 527 тысячи пассажиров, что на 3,5 % больше по сравнению с 2022 годом.

Как отмечает Минтранс края, росту числа пассажиров способствовал удобный график, увеличение состава и периодичности курсирования пассажирских поездов в праздничные дни. А также проводимые маркетинговые акции и предоставление льгот на проезд.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,